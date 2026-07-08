NATO Savunma Bakanları'na, Ay Yıldız Müşterek Karargahı ile Külliye'de resepsiyon
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi kapsamında savunma bakanlarına Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda resepsiyon verdi. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çalışma yemeği düzenlendi.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler ev sahipliğinde, Ay Yıldız Müşterek Karargahında NATO Zirvesi'ne katılan savunma bakanlarına resepsiyon verildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahında NATO Savunma Bakanlarına bir resepsiyon verdi. Ay Yıldız Karargahının Yıldız bölümünde gerçekleştirilen resepsiyonda Bakan Yaşar Güler konukları kapıda karşılayarak kısa bir konuşma yaptı.
BAKAN GÜLER, ÇALIŞMA YEMEĞİNE KATILDI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde Ay Yıldız Müşterek Karargahında düzenlenen resepsiyona katılan NATO Savunma Bakanları, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçerek çalışma yemeğine katıldı. Yemekte Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.