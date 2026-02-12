NATO'da yılın ilk savunma bakanları toplantısı başladı

NATO'da 32 üye ülkeyi bir araya getiren yılın ilk Savunma Bakanları Toplantısı başladı.

Toplantının başında açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Bugün, caydırıcılık ve savunmamızı nasıl daha da güçlendirdiğimizi ve uyarladığımızı, ayrıca Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmeyi ele alacağız." dedi.

Müttefik savunma harcamalarında önemli artışlar görüldüğünü belirten Rutte, toplantıda caydırıcılık ve NATO'nun savunma duruşunun güçlendirilmesini de görüşeceklerini ifade etti.

Rutte, ayrıca, İttifak genelinde savunma sanayisi tabanını güçlendirmeye yönelik çalışmaların değerlendirileceğini aktararak "Tüm bunlar, güneyden Yüksek Kuzey ve Arktik bölgesine, doğudan batıya kadar İttifak genelinde ortak güvenliğimiz için hayati öneme sahiptir." diye konuştu.

NATO'nun, caydırma ve savunma için her zaman görev başında olduğunun altını çizen Rutte, bu nedenle Rusya'nın artan askeri faaliyetleri ve Çin'in Yüksek Kuzey'e artan ilgisine karşı Arktik Nöbeti'ni başlattıklarını hatırlattı.

Toplantıda, 2025 Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarının artırılması yönünde alınan kararlar doğrultusunda Ankara'da yapılacak bir sonraki zirvenin hazırlıkları ele alınacak.

Ukrayna'ya desteğin de görüşüleceği toplantıya Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Mihaylo Fedorov ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katılacak.