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NATO PA Başkanı Perestrello, parlamento başkanları onuruna verilen yemek programı açılışında konuştu Açıklaması

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NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello, NATO'yu güçlü ve güvenilir kılmak için çalıştıklarını belirterek, savunma sanayii kapasitesinin artırılması ve ittifak içi dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Marcos Perestrello, NATO'yu güçlü ve güvenilir kılmak için çalıştıklarını belirterek, "Bu parlamentolar zirvesi bizlere daha güvenli, daha güçlü ve daha modern bir NATO getirsin." dedi.

NATO PA Başkanı Perestrello, NATO parlamento başkanları onuruna verilen öğle yemeği programı açılışında konuştu.

Bu organizasyona ev sahipliği yapan Türk makamlarına teşekkürlerini sunan Perestrello, "İttifakımızı bir araya getiren bu güzel şehirde sizlerle birlikte olmak büyük bir mutluluk." diye konuştu.

Perestrello, NATO'yu güçlü ve güvenilir kılmak için çalıştıklarını dile getirerek, "Bunu yaparken de sadece savunma alanında çalışmak yetmiyor. Savunma sanayimizin de kapasitesini artırmaya ihtiyacımız var. Bununla birlikte birliğimizi ve dayanışmamızı berkitmeye devam etmemiz lazım. Karşılıklı güvenimizi artırmamız lazım. Siyasi ve kişisel bağlarımızı da güçlendirmeye devam etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Kendisinin Portekizli olduğuna değinen Perestrello, Türkiye ile Portekiz'in Avrupa'nın iki farklı ucunda bulunmasına rağmen her zaman ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket ettiğini kaydetti.

Perestrello, "Bu parlamentolar zirvesi bizlere daha güvenli, daha güçlü ve daha modern bir NATO getirsin." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
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