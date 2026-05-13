İletişim Başkanlığından 'NATO'nun Geleceği ve Polonya-Türkiye Savunma İşbirliği' paneline ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Polonya'nın başkenti Varşova'da, Doğu Araştırmaları Merkezi (OSW) işbirliğiyle "NATO'nun Geleceği ve Polonya-Türkiye Savunma İşbirliği" başlıklı panel düzenlendi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceği anımsatıldı.

Zirve dolayısıyla Avrupa'daki çeşitli müttefik ülkelerin başkentlerinde İletişim Başkanlığınca etkinlikler yapıldığı belirtilen açıklamada, Polonya merkezli Doğu Araştırmaları Merkezi işbirliğiyle "NATO'nun Geleceği ve Polonya-Türkiye Savunma İşbirliği" başlıklı panel düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş'ın ev sahipliğinde, Büyükelçilik yerleşkesinde basın mensuplarıyla bir araya gelindi.

NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi Milletvekili Fatma Aksal ve ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Fırat Tanrısever'in de yer aldığı toplantıda basın mensuplarının Türkiye'nin NATO'ya ilişkin yaklaşımına ve son dönemde yaşanan uluslararası meselelere ilişkin soruları yanıtlandı.

Basına kapalı olarak Doğu Araştırmaları Merkezi Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Departmanı Başkanı Karol Wasilewski'nin moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Aksal, Tanrısever, Polonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Güvenlik Politikaları Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Damian Przenioslo ve Doğu Araştırmaları Merkezi Güvenlik ve Savunma Departmanı Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Justyna Gotkowska konuşmacı olarak değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Denktaş ve Polonya'da güvenlik ile dış politika konusunda çalışan bürokratlar, akademisyenlerle düşünce kuruluşu temsilcileri de panele katıldı.

Panelde, küresel istikrarsızlık ve çatışma ikliminin, Temmuz 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ni müttefikler arasında birlik, uyum ve dayanışmayı güçlendirmek için kritik bir dönüm noktası haline getirdiği ifade edildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki artan istikrarsızlık ve çatışmanın, belirsizliği artırdığı vurgulanarak NATO'nun müttefikler için sağladığı güvenlik şemsiyesinin önemine dikkat çekilen panelde, Türkiye'nin NATO'ya ilişkin perspektifinin ele alınarak, Türkiye'nin kuruluşundan bu yana ittifaka sunduğu katkılar ile NATO içerisindeki stratejik rolü değerlendirildi.