NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump ve Zelenskiy Görüşmesine Katılacak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapılacak görüşmeye katılacak. Görüşmede Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi konuları tartışılacak.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yarın Washington'da yapılacak görüşmeye katılacağı bildirildi.

NATO'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rutte'nin Trump, Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderlerin katılımıyla yarın Washington'da yapılacak görüşmeye katılmak için ABD'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de diğer Avrupalı liderlerle birlikte Trump-Zelenskiy görüşmesine katılacağını duyurmuştu.

Görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
