NATO Genel Sekreteri Rutte, Litvanya'nın Yanında Durduklarını Açıkladı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Litvanya'nın hava sahasının ihlal edilmesi sonrası ülkenin yanında olduklarını ve gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Litvanya, Belarus'tan gönderilen meteoroloji balonları nedeniyle hava sahasında yaşanan ihlaller üzerine sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifakın, hava sahası ihlal edilen Litvanya'nın "kararlı bir şekilde" yanında olduğunu ifade etti.

Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Litvanya hava sahasını etkileyen tehditler hakkında ülkenin Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile telefonda görüştüğünü aktardı.

Genel Sekreter, "NATO, İspanya ve Macaristan tarafından sağlanan hava polisliği ve Almanya liderliğindeki NATO güçleri de dahil olmak üzere Litvanya'nın yanında kararlı bir şekilde durmaktadır." ifadesini kullandı.

Nauseda, 24 Ekim'de Rusya'ya ait askeri uçakların, Litvanya'nın hava sahasını ihlal ettiğini açıklamıştı.

Meteoroloji balonlarıyla taşınan kaçak sigaralar

Vilnius Havalimanı, Belarus'tan balonlarla taşınan kaçak sigaralar nedeniyle 21, 24, 25 ve 26 Ekim'de uçuşlara kapatılmıştı.

Litvanyalı yetkililer, daha önce de Belarus'u sınırdan bu tür balonlar göndererek kaçak mallar taşımak veya Vilnius yakınlarındaki hava trafiğini aksatmakla suçlamıştı.

Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene, bir haftada 4 kez meteoroloji balonlarının hava sahalarını ihlal etmesinin ardından ülkenin Belarus ile olan sınır kapılarını süresiz olarak kapatmayı ve söz konusu balonları düşürmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
