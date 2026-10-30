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NATO Genel Sekreteri Rutte ile Suudi Savunma Bakanı, Orta Doğu güvenliğini ele aldı

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile telefonda Orta Doğu güvenliğini ele aldı. Görüşmede bölgesel istikrar ve seyrüsefer serbestisi de ele alındı; deniz güvenliği ve terörle mücadele de işbirliği alanları arasında yer alıyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki güvenlik durumunu, bölgesel istikrarı ve seyrüsefer serbestisini ele aldı.

NATO Sözcüsü Allison Hart tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, Rutte ile bin Selman'ın telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşmede, Orta Doğu'daki güvenlik durumu, bölgesel istikrar ve seyrüsefer serbestisinin değerlendirildiği ifade edildi.

NATO ile Suudi Arabistan arasındaki temaslarda deniz güvenliği, seyrüsefer serbestisi, kritik altyapının korunması ve terörle mücadele, işbirliğinin geliştirilebileceği alanlar arasında yer alıyor.

Dönemin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Aralık 2023'te Suudi Arabistan'a gitmiş ve bu, görevdeki bir NATO genel sekreterinin ülkeye ilk ziyareti olmuştu.

Kaynak: AA
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