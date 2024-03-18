NATO Genel Sekreteri Azerbaycan'da görüşmelerde bulundu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Azerbaycan ile NATO arasındaki ilişkiler ve Ermenistan-Azerbaycan çatışması sonrasındaki durum müzakere edildi.

Bayramov, işgalden kurtarılan bölgelerdeki imar ve ihya faaliyetleri, mayın tehdidi ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci hususunda bilgi verdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış elde edilmesi için tarihi fırsat oluştuğunu belirten Bayramov, Azerbaycan'ın barış için çaba sarf ettiğini kaydetti.

Stoltenberg, Azerbaycan'ın, NATO ile işbirliği kapsamında bir dizi barış misyonunda örnek faaliyette bulunduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın NATO bölgesinin enerji güvenliğine sunduğu katkılardan bahseden Stoltenberg, bu yıl Azerbaycan'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP29) önemine değindi.

Bayramov ve Stoltenberg, bazı bölgesel ve uluslararası konularda da fikir alışverişinde bulundu.

Stoltenberg, Gürcistan ve Ermenistan'ı da ziyaret edecek

Dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün ise Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüşen Stoltenberg, Azerbaycan temaslarını tamamlayarak Gürcistan'a gitti.

Stoltenberg, Tiflis'te Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakan İrakli Kobakhidze ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Genel Sekreter, Güney Kafkasya ziyaretini 19 Mart'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ve Başbakan Nikol Paşinyan ile yapacağı görüşmelerle tamamlayacak.