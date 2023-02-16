NATO'dan Türkiye'ye destek ziyareti: Zaman yan yana durma zamanı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrasında felaketin 11. gününde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye destek ziyaretine geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Stoltenberg, "Türkiye'ye farklı ülkelerden arama kurtarma ekipleri gönderildi. NATO müttefikleri destek vermeye devam edecek. NATO'nun sahada çalışan bir ekibi var. Zaman yan yana durma zamanı." dedi.

Türkiye'yi sarsan iki büyük deprem sonrasında NATO'dan Ankara'ya en üst seviyede destek ziyareti gerçekleşti. Stoltenberg, Çavuşoğlu ile görüşerek Türkiye'ye destek mesajını iletti.

"NATO TOPRAKLARINDA GÖRÜLEN EN ÖLÜMCÜL FELAKET"

Stoltenberg açıklamasında, "Sizi bir kez daha görmek mutluluktu. İttifakımıza göstermiş olduğunu taahhütten dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'ye ve Suriye'ye dayanışma mesajı vermek için buradayım. İttifakımızın topraklarında NATO'nun kurulmasından bu yana görülen en ölümcül, en korkunç felakettir.

"NATO MÜTTFİKLERİ DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR"

NATO adına en derin en içten baş sağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Türkiye'deki ilk acil faaliyetleri gerçekleştirenlerin cesaretlerini de alkışlamak istiyoruz. Binlerce yardım ve acil arama kurtarma ekipleri farklı ülkeler tarafından gönderildi. NATO müttefikleri desteklerini vermeye devam ediyor. Askeri uçaklar gece gündüz buradaki alana uluslararası yardımları iletmek için uğraşıyor. Zaman yan yana durma zamanı." ifadelerini kullandı.

"PAKİSTAN'DAN 20 BİN KIŞLIK ÇADIRIN ULAŞTIRILMASI TALEP EDİLDİ"

Mevlüt Çavuşoğlu ise açıklamalarında "Barınma imkanlarının ülkemize süratle ulaştırılması için birlikte çalışıyoruz. Dün NATO'dan müttefiklerimizin stratejik hava imkanlarını acilen devreye sokmasını istedik. Pakistan'daki 20 bin kışlık çadırın ulaştırılması talep edildi. Bu çadırların hızlı bir şekilde ülkeye gelmesi için çalışmaktayız." dedi.

GENEL SEKRETER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

"Sayın Genel Sekreter bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ile de görüşecekler" diyen Çavuşoğlu, "Görüşmenin ardından bölgeye gidecekler. Orada Bakan Akar kendilerini karşılayacaklar. NATO'nun sağlayacağı barınma merkezlerinin yerini de görmüş olacaklar. Bu ikili görüşme fırsatını bulunca bazı bölgesel konuları da gündeme getirdik." açıklamalarında bulundu.