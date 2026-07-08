Erdoğan ve Merz’den stratejik işbirliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Almanya Şansölyesi Merz'i kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre kabulde, liderler Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Almanya arasındaki işbirliğini savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilerletmenin iki ülkenin de yararına olduğunu ifade etti.

NATO'nun, Avrupa sütununun güçlendirilmesi konusunda "Transatlantik Bağın" muhafazasının önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine NATO'yu tamamlayıcı özellik taşıması kaydıyla destek verebileceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki mutabakatı akamete uğratacak eylem ve tahriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini, Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz'i kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.