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NASA Başkanı Isaacman, itiraza rağmen Washington'daki gösteride F-5 savaş uçağı uçurdu

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NASA Başkanı Jared Isaacman, FAA’nın güvenlik gerekçesiyle izin vermemesine rağmen ABD’nin 250. kuruluş yılı kutlamalarında savaş uçağı kullandı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ) Başkanı Jared Isaacman, Federal Havacılık İdaresinin (FAA) güvenlik gerekçesiyle izin vermemesine rağmen, ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında başkent Washington'da düzenlenen hava gösterisinde "Northrop F-5 Tiger II" savaş uçağı kullandı.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Isaacman'ın temsilcisi haziran ayı sonunda, 1970'lerde üretilen dört F-5 Tiger II uçağının, Washington'daki National Mall üzerinde düzenlenecek hava gösterisine katılması için FAA'dan muafiyet talebinde bulundu.

FAA, 30 Haziran'da aldığı kararla, F-5 uçaklarını "çok yüksek riskli" olarak değerlendirerek uçuşun potansiyel tehlike oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Ancak Isaacman, gösterinin güvenli şekilde gerçekleştirilebileceğini ve FAA'nın bu konuda yetkili olmadığını savunarak, uçakları önceden NASA'nın kontrolüne aldığını ifade etti.

Isaacman'ın kullandığı savaş uçağı, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve saatler süren "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" hava gösterisinin açılışını yaptı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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