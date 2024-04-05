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Narman Belediye Başkanı Adem Kınalı, mazbatasını aldı

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Narman Belediye Başkanı Adem Kınalı, mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Narman Belediye Başkanı seçilen Kınalı, ilçe seçim kurulu yetkililerinden mazbatasını alarak görevine başladı.

Eski Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser'in de eşlik ettiği devir teslim törenine, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kınalı, tören sonrası vatandaşlara teşekkür ederek, Narman için durmadan çalışacaklarını söyledi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili AK Parti Erzurum Kınalı Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

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