Coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmenlerine sanal gerçeklik eğitimi

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde görev yapan coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmenlerine, Teknoloji Entegrasyonu Uygulamaları Çalıştayı kapsamında sanal gerçeklik (VR) ve metaverse ile iklim deneyimi konulu eğitim verildi.

Narlıdere ilçesindeki farklı okullarda görev yapan coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmenlerine, Teknoloji Entegrasyonu Uygulamaları Çalıştayı kapsamında yapay zeka, dijital içerik üretimi, Web 2.0 araçları, VR, STEM ve hibrit öğrenme gibi çağdaş eğitim yaklaşımlarını içeren iklim deneyimi konulu eğitim düzenlendi.

Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, eğitimin hızla gelişen yapay zeka ve dijital teknolojilerle birlikte yeniden şekillenmesinden hareketle öğretmenlere yönelik 'Teknoloji Entegrasyonu Uygulamaları' çalıştayı başlatıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi ile yürütülen üniversite-okul iş birliği kapsamında, eğitim fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrenciler tarafından çalıştay süresince yapay zeka, dijital öğrenme ortamları ve teknoloji entegrasyonu başlıklarında eğitimler verildi. Çalıştayın ikinci etabında, coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmenlerine yönelik olarak Prof. Dr. Raziye Çakıcıoğlu Oban, Arş. Gör. Erim Cantürk, yüksek lisans öğrencileri Ekrem Özcan ve Mehmet Akif Kılıç tarafından 'VR ve metaverse ile iklim deneyimi' konulu eğitim gerçekleştirildi. Eğitim sırasında ortamı algılayan kameraya sahip sanal gerçeklik gözlüğü takan öğretmenler, zaman zaman zor anlar yaşadı.

'İKLİM DENEYİMİ YAŞATMAK İSTİYORUZ'

DEÜ Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raziye Çakıcıoğlu Oban, yapay zekanın günümüzdeki rolüne dikkati çekerek, öğretmenlerin farklı donanımlarla desteklenmesi gerektiğini belirtip, "Dünyanın her alanından saniyeler içinde bilgiye ulaşabiliyoruz. Sınıfların özelliği kaybolmakta. Öğretmenlerimizin farklı donanımlarla donatılması gerekiyor. Bunun için mesleki eğitim ve teknoloji entegrasyonu çalışmalarına ihtiyaç var. Teknoloji entegrasyonu bağlamında VR ve metaverse kullanarak iklim deneyimi yaşatmak istiyoruz. Öğretmenlerimiz bu deneyimi birebir gerçekleştirecek. Oluşturduğumuz bilgisayar ortamında bu teknolojiyi ne şekilde kullanacaklarına yönelik eğitim vereceğiz" dedi.

VR ve artırılmış gerçekliğin derslerde soyut kavramların somutlaştırılmasına katkı sağladığını belirten Prof. Dr. Oban, "Örneğin artırılmış gerçeklik ile sanal bir ortamda araziye çıkabiliyor, izohipslerin nasıl göründüğünü kat kat büyüterek gerçek ortamdaymış gibi gösterebiliyoruz. Bu, öğrencilerin öğrenme ve mekanı algılama becerilerini geliştiriyor. Bunun sınıflarda uygulanabilmesi için altyapının hazır olması gerekiyorö diye konuştu.

Cahide Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi'nde görev yapan coğrafya öğretmeni Mehmet Emin Özcan ise VR gözlük deneyiminin derslerde faydalı olacağını belirtip, "Çöl ve kutup gezisi yaptım. Kendinizi oradaymış gibi hissediyorsunuz. İlk anda korku yaşadım ve düştüm ama sonrasında alışıyorsunuz. 40 dakikalık ders süresindeki hantallığı bu şekilde giderebiliriz. Öğrencilerin ilgisinin artacağını düşünüyorumö dedi.

Narlıdere İhsan Çelikten Ortaokulu'nda görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Mehtap Şahin de VR deneyimini ilk kez yaşadığını ifade ederek, "Sanki oradaymışım gibi hissettim. Biraz denge kaybı yaşadım ama okul ortamında kullanılabilir olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.