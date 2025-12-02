Haberler

Narkokapan Antalya Operasyonu: 455 Tutuklama

Güncelleme:
Antalya merkezli yapılan 'Narkokapan Antalya' operasyonunda, 17 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi ve 455 şüpheli tutuklandı.

ANTALYA merkezli 17 ilde eş zamanlı yapılan Narkokapan Antalya operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 455'i tutuklandı, 47'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde sokakta uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takipte, mahalle ve sokaklarda satış noktaları oluşturarak uyuşturucu ticareti yapan 389 erkek, 131 kadın ve 67 suça sürüklenen çocuğun bulunduğu toplam 587 şüpheli deşifre edildi. 27 Kasım'da 'Narkokapan Antalya' operasyonu düzenlendi.

414 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Antalya merkezli Adana, Afyonkarahisar, Çorum, İstanbul, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Yozgat, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun ve Gaziantep'te 414 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 2 bin 753 personel, 609 ekip görev aldı, 1 helikopter, 2 İHA, 3 dron, 1 deniz aracı ve 35 narkotik köpeği kullanıldı.

Soruşturma kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 11 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Operasyonlarda yakalanan 506 şüpheliden 455'i tutuklandı, 47'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli hakkındaki işlemler ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
