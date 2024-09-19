Narin soruşturmasında çarpıcı detay! Ağabey Enes Güran cinayet için mi çağrıldı?

Diyarbakır, Bağlar'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soruşturma devam ediyor.

TUTUKLU SAYISI 12'YE ÇIKTI

Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın tutuklanması ile birlikte cezaevine gönderilen zanlı sayısı 12'ye çıktı. Narin'in ağabeyi Enes, annesi Yüksel ve amcaları da tutuklanmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun ilk tespitlerinde Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.

BEDENİNDE ÇÜRÜME VE SIVILAŞMA OLUŞTUĞU GÖRÜLDÜ

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan Narin'in Histopatoloji raporuna göre de Patoloji bölümüne gönderilen Narin'in bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldiği görüldüğü belirtildi. Raporda Narin'in incelenen boyun ön kas gruplarında, ağır otolittik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen kümelenmiş eritrosit benzeri alanlar (kanama) olduğu yazıyor.

CİNAYETİN KİM TARAFINDAN İŞLENDİĞİ NETLEŞMEDİ

Narin'in cansız bedeninden alınan 91 örneğin incelenmesi sürerken cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiği ve neden öldürüldüğü netleşmedi. Ancak ortaya atılan iddialara yenileri ekleniyor. Tutuklu ağabey Enes Güran'ın Narin öldürülmeden bir gün önce çalıştığı Malatya'dan Diyarbakır'a gelmesi "Enes cinayet için mi çağrıldı?" sorusunu akıllara getiriyor.

KOLU VE SIRTINDAKİ DİŞ İZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Tutuklu ağabey Enes Güran ifadesinde "Ağabeyim Baran askere gideceği ve kuzenimin düğünü olduğu için iş yerinden izin almıştım" demişti. Güran ifadesinde kardeşinin ölümüyle alakasının olmadığını iddia ederken, Narin'in kaybolduğu saatlerde uyuduğunu da belirtmişti. Öte yandan, Enes'in kolundaki diş izleri ve sırtındaki tırnak izleri ağabey Enes'in kardeşini boğarak öldürdüğü iddialarını gündeme getirmişti.