Narin'in serbest bırakılan babası ilk kez konuştu: Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır

Diyarbakır'da, Narin Güran cinayetinde yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan, ardından savcılıkta verdiği ifadeden sonra serbest bırakılan baba Arif Güran ilk kez konuştu.

"SAVCIYA VERDİĞİM İLK İFADEM DE SON İFADEM DE AYNIDIR"

Gözaltına alınmadığını 'misafir edildiği'ni söyleyen Güran "İlk günden beri demişiz, devlet zaten burada. Temennim kızımın sağ olmasıydı. Ölü bulunması bile... Şu an kızımın bir mezarı bile olması... Bu soruşturma ile ilgili zaten gizlilik kararı var. Devlet elinden gelenin fazlasını yapıyor. Allah'ın izniyle, kim olursa olsun, kim yakalanmışsa, kim tutuklanmışsa, illa ki bunu devlet çıkaracak. Savcıya verdiğim ilk ifadem de, son ifadem de aynıdır" ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMANIN SELAMETİ İÇİN DEVLET HERKESİ ALABİLİR"

Arif Güran şunları söyledi; "İlk ifadem de, ikinci ifadem de, son ifadem de aynıdır. Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir. Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır. Türk halkı benim kızıma sahip çıkmıştır, Allah onlardan razı olsun. Şüphelendiğim biri olsaydı jandarma ile paylaşırdım. Oğlum bir kez daha alınıp bırakıldı. Bir daha alınıp bir daha bırakılır.

"FENOMENLERİN KIZIMDAN NEMALANMASINI İSTEMİYORUM"

Köy 90 haneli bir köydür. Güran soyadlı sadece 10 ev var. Burada yüzyıllardır bu köydeler. Bilsem zaten söylerdim. İnanıyorum adalet yerini bulacak. Türk halkı kızıma sahip çıkmıştır. Ben sabaha karşı geldiğimde kızımın mezarına gittim. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Hiçbir şey kalmaz. Tanımadığım insanların kızımın fotoğrafını çekmesi, fenomenlerin kızımdan nemalanmasını istemiyorum. Ben kızımın acısını yaşayamıyorum. Rica ediyorum."

"HER AKŞAM YANIMDA OTURUR"

Arif Güran, cinayette itirafçı olan zanlı Nevzat Bahtiyar için ise "O her akşam camide yanımda oturan bir insan ama yanımda otururken insanların çirkin yüzlerini göremiyorsunuz" dedi.