Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

AMCASI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Tavşantepe Köyü Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

BAKAN TUNÇ CANLI YAYINDA KONUŞTU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında Narin'in amcası S.G.'nin tutuklanma nedenini açıkladı. Özel bir televizyon kanalında soruları cevaplayan Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: "Narin'le ilgili soruşturma devam ediyor. Narin'e henüz ulaşılamadı. Bir takım deliller toplandı, ifadeler alınıyor. DNA tespitleri var.

"KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN BIRAKMA ŞÜPHESİ DE VAR"

Tutuklama bir tedbir. Amcanın tutuklanmasında öldürme şüphesi değil, kişiyi hürriyetinden bırakma şüphesi de var. Diğer deliller ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Temennimiz Narin'e sağ salim ulaşmak.

"KOMUTANIMIZIN HANGİ GEREKÇEYLE SÖYLEDİĞİNİ BİLEMİYORUZ"

Güvenlik güçlerimizin yaptığı araştırmalar var. Oradaki komutanımızın hangi gerekçeyle söylediğini bilemiyoruz. Ağabeyiyle ilgili bir vücudundaki izlerle ilgili biri tespit edilemedi diğerinin kendisine ait olduğu belirlendi."