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Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı

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8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması Türkiye'yi yasa boğarken arama çalışmalarını takip etmek için 19 gündür olay yerinde olan kadın muhabir yayın sırasında gözyaşlarına boğuldu. Kendi kızından haber alamadığı en kısa süre içinde bile tedirginlik yaşadığını belirten genç kadın "Narin çok küçük bir çocuk. Sesini duyurmak istedi mi, istemedi mi bunları bilmiyorum. Ben buradan insanlara güzel haberler vermek isterdim, bunu da ümit ediyordum ama olmadı" dedi.

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması Türkiye'yi deyim yerindeyse ayağa kaldırdı.

19 GÜN SONRA KAHREDEN HABER

Günlerdir umutla küçük Narin'in bulunmasını bekleyen milyonlar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın verdiği acı haberle üzüntüye boğuldu.

Bakan Yerlikaya "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Narin'den 19 gün sonra gelen kahreden haber canlı yayın sırasında da dikkat çeken anların yaşanmasına neden oldu. Narin için 19 gündür olay yerinde olan tv100 muhabiri Canan Altıntaş, cansız bedenin bulunduğu gelişmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

"GÜZEL HABERLER VERMEK İSTİYORDUM AMA..."

Kendi kızından haber alamadığı en kısa süre içinde bile tedirginlik yaşadığı üzerinden örnek veren muhabir "Narin çok küçük bir çocuk. Sesini duyurmak istedi mi, istemedi mi bunları bilmiyorum. Ben buradan insanlara güzel haberler vermek isterdim, bunu da ümit ediyordum ama olmadı" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Türkiye Güncel Çocuk Hakim

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Yorumlar (3)

Abuzer Sever:

Eh, hepimiz üzüldük. Yapacak bir şey yok maalesef. Tek tesellimiz suçluların bulunup cezalandırılması...

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Asher Simon KUL:

Ne yazık! Bundan yaklaşık 1500 yıl öncesine döndük. Böylece kızlar kaybolmaya başladı. Ne diyeceğimi bilemiyorum! Yine bir kahramana ya da Heraclius’e ihtiyacımız var!

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mehmet ay:

ya bir amca( baba yarısı) evladı gibi olan çocuğu neden öldürür aklım almıyor :/

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