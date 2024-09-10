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Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

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Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. 8 yaşındaki Narin'in neden öldürüldüğüne dair 3 büyük şüphe bulunurken bunlardan biri amca Salim Güran ile Narin'in babası arasında yaşandığı iddia edilen 50 milyon TL değerindeki arazi anlaşmazlığı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran 2 Eylül'de tutuklanmıştı.

AİLE ÜYELERİ DAHİL 24 KİŞİ GÖZALTINDA

Aramaların 19. gününde Narin Güran, kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulundu. Hemen ardından Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcasının eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Son olarak şahıslar için ek gözaltı süresi istendi. Şüphelilerin gözaltıları 1 gün daha uzatılmış oldu.

Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

CESEDİ YOK ETMESİ İÇİN 200 BİN TL VERMİŞLER

Gözaltına alınan şahıslardan birisi, muhtar Salim Güran'ın Narin'in cansız bedenini kendisine verdiğini ve dereye atmasını istediğini itiraf etti. İtirafçı olan zanlı, 200 bin lira para teklif edildiğini ve cansız bedeni bir çuvala koyduktan sonra dereye atıp üzerine taş koyduğunu söyledi.

Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

NARİN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Bu noktada Narin'in kim tarafından neden öldürüldüğü sorusu akıllarda büyük bir soru işareti oluşturdu. Milliyet'in haberine göre ortada 3 büyük şüphe var. Bunlardan birincisi Narin'in istismara uğramış olabileceği ihtimali. En vahim iddia bu, gerçek ise otopsi raporunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak.

Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI

İkinci sebep olarak düşünülen konu ise Salim Güran ile Narin'in babası arasında yaşandığı iddia edilen 50 milyon TL değerindeki bir arazi anlaşmazlığı. Bu durumun getireceği düşmanlık, cinayete sebebiyet vermiş olabilir.

Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

NARİN NE GÖRDÜ?

Üçüncü maddede Narin'in görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için katledilmiş olabileceği üzerine duruluyor. Narin'in gözaltına alınan ağabeyini yasaklı madde içerken ya da bir köpeği istismar ederken görmüş olabileceği belirtiliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (13)

ismail athan:

doğu halkı namusu için yaşar itibarı için yaşar tek şüphem narin melek istismara uğramış aile halkı narini katleti

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Suat Görgülü:

Hiç gerek yok amcayı ve olayı saklayan diğer aile bireylerini atın içeri olsun bitsin

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Betül Karaca:

Anne ile amcayı birlikte evin içinde görmüş köyün hepsi bu ikisinin yıllardır gizli gizli birlikte olduğunu biliyormuş zaten

45
17
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Tandogan Dogan:

turkiyenin gundemi .nasil bir ulke olduk bir aydir ayni konu

17
21
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Ömer:

Birileri gündemi iyi değiştiriyor.

17
13
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Buğra Er:

Bunlar y@kılm@lı

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1
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Tandogan Dogan:

cok beceriksiz bir yapilanma var

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4
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şahabettin Ayyıldız:

Mesele maddiyat ise annesi neden çelişkili ifade veriyor

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1
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DODOK DODOK:

Şu gelinlik elde dolaşmayı da biri açıklığa kavuştursa...

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