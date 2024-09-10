Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran 2 Eylül'de tutuklanmıştı.

AİLE ÜYELERİ DAHİL 24 KİŞİ GÖZALTINDA

Aramaların 19. gününde Narin Güran, kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulundu. Hemen ardından Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcasının eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Son olarak şahıslar için ek gözaltı süresi istendi. Şüphelilerin gözaltıları 1 gün daha uzatılmış oldu.

CESEDİ YOK ETMESİ İÇİN 200 BİN TL VERMİŞLER

Gözaltına alınan şahıslardan birisi, muhtar Salim Güran'ın Narin'in cansız bedenini kendisine verdiğini ve dereye atmasını istediğini itiraf etti. İtirafçı olan zanlı, 200 bin lira para teklif edildiğini ve cansız bedeni bir çuvala koyduktan sonra dereye atıp üzerine taş koyduğunu söyledi.

NARİN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Bu noktada Narin'in kim tarafından neden öldürüldüğü sorusu akıllarda büyük bir soru işareti oluşturdu. Milliyet'in haberine göre ortada 3 büyük şüphe var. Bunlardan birincisi Narin'in istismara uğramış olabileceği ihtimali. En vahim iddia bu, gerçek ise otopsi raporunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI

İkinci sebep olarak düşünülen konu ise Salim Güran ile Narin'in babası arasında yaşandığı iddia edilen 50 milyon TL değerindeki bir arazi anlaşmazlığı. Bu durumun getireceği düşmanlık, cinayete sebebiyet vermiş olabilir.

NARİN NE GÖRDÜ?

Üçüncü maddede Narin'in görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için katledilmiş olabileceği üzerine duruluyor. Narin'in gözaltına alınan ağabeyini yasaklı madde içerken ya da bir köpeği istismar ederken görmüş olabileceği belirtiliyor.