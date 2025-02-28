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Narin Güran cinayetinde iki dava dosyası birleştirildi

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada yeni bir gelişme yaşandı. 6'sı tutuklu 12 yetişkin ve 3 çocuk hakkında açılan "Suçluyu kayırma" davalarının birleştirilmesine karar verildi. 15 sanığın yargılanmasına 14 Nisan'da başlanılacak.

Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde üzeri taş ve çalılarla gizlenmiş halde bir çuvalın içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen davada yeni bir gelişme yaşandı. 6'sı tutuklu, 3'ü suça sürüklenen çocuklardan oluşan 15 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İKİ DAVA DOSYASI BİRLEŞTİRİLDİ

Başsavcılık tarafından tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edildi. Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinin, tensip zaptında dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesince 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan dava ile birleştirilmesi yönündeki talebi değerlendirildi.

YARGILAMA 14 NİSAN'DA

12 sanık ile 3 çocuğun "suçluyu kayırma" suçundan yargılanmasına 14 Nisan'da başlanılacak.

Narin Güran cinayeti davasında mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Narin Güran cinayetinde iki dava dosyası birleştirildi
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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