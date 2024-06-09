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Narendra Modi Üçüncü Kez Hindistan Başbakanı Oldu

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Hindistan'da Narendra Modi, genel başkanı olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakının (NDA) genel seçimleri kazanmasının ardından üçüncü kez başbakan olarak yemin etti.

Hindistan'da Narendra Modi, genel başkanı olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakının (NDA) genel seçimleri kazanmasının ardından üçüncü kez başbakan olarak yemin etti.

Hindistan'da yaklaşık 6 hafta süren seçimlerin galibi Modi, başkent Yeni Delhi'deki başkanlık sarayı Rashtrapati Bhavan'da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun huzurunda yemin ederek üçüncü kez başbakan oldu.

Hindistan'ın ilk başbakanı Jawaharlal Nehru'dan bu yana üç dönem başbakanlık yapan ilk isim olan Modi, beş yıl daha bu görevi yürütecek.

Başkentteki törene, Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, Butan Başbakanı Tshering Tobgay, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ve Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'nun yanı sıra aralarında sanatçılar ve iş insanlarının da bulunduğu 8 binden fazla kişi katıldı.

Hindistan seçimleri

Hindistan halkı, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan 7 aşamalı genel seçimler çerçevesinde, 19 ve 26 Nisan, 7 Mayıs, 13 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Mayıs ve 1 Haziran'da oy kullanmıştı.

Yaklaşık 970 milyon seçmenin olduğu ülkede oy sayımı 5 Haziran'da sona ermişti.

Başbakan Modi'nin başında olduğu BJP liderliğinde kurulan NDA, parlamentonun Halk Meclisi kanadındaki 543 sandalyenin 293'ünü kazanmıştı.

Öte yandan, BJP 2019'daki genel seçimlerde 303 sandalyenin sahibi olurken, bu yılki seçimlerde sandalye sayısını 240'a düşürmüş, böylece hükümeti kurmak için yeter sayı olan 272'ye ulaşamamıştı.

Modi liderliğindeki BJP, on yıldır Parlamento'da çoğunluğa sahip olmasına karşın ilk kez hükümet kurmak için NDA'nın koalisyonuna ihtiyaç duymuştu.

Beklenenin altında oranla seçimlerden galip çıkmasına rağmen Modi, yaptığı konuşmada, "Bugünkü zafer dünyanın en büyük demokrasisinin zaferidir." demişti.

Hindistan Ulusal Kongre Partisi (INC) öncülüğünde kurulan ve 30'dan fazla muhalefet partisinin yer aldığı Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA) ise anketlerdeki tahminlerin çok üzerinde oy alarak 543 sandalyenin 234'ini elde etmişti.

Modi, yeni hükümetin kurulması için Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'ya istifasını sunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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