Omar Marmoush'tan Galatasaray'a yeşil ışık
Manchester City forması giyen Omar Marmoush ile ilgilenen Galatasaray'a yıldız isimden müjdeli haber gldi. Mısırlı yıldız, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
MARMOUSH İÇİN RESMİ ADIM
Galatasaray, bir yandan sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin kararını beklerken diğer yandan yabancı kuralının netleşmesine göre Marmoush transferinde resmi adımları atmayı planlıyor.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Sarı-kırmızılı ekibin transfer gündeminde yer alan Mısırlı futbolcu Omar Marmoush'tan yönetimi sevindirecek bir hamle geldi. Marmoush'un düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği ve Türkiye seçeneğine oldukça sıcak baktığı öğrenildi.
SEZON KARNESİ
Manchester City formasıyla geçtiğimiz sezon toplamda 36 resmi karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki futbolcu, sezonu 8 gol ve 3 asistlik katkıyla tamamladı.