Napalm Kızı Fotoğrafının Gerçek Sahibi Tartışmaları Gündemde

Vietnam Savaşı'nın önemli belgelerinden "Napalm Kızı" adıyla bilinen "Savaşın Terörü" fotoğrafına ilişkin bir belgesel filmi, fotoğrafın gerçek sahibinin kim olduğuna dair tartışmaları gündeme getirdi.

Vietnam asıllı foto muhabiri Nick Ut, 1972'de Vietnam Savaşı sırasında "Napalm Kızı" olarak da bilinen "Savaşın Terörü" başlıklı fotoğraf için Pulitzer Ödülü'nü almaya hak kazandı.

World Press Photo (WPP) tarafından da 1973'te "Yılın Fotoğrafı" seçilen görsel, yaşadığı köyün napalm bombasıyla vurulmasının ardından ağlayarak çırılçıplak koşan bir kız çocuğunu belgeleyerek ABD'de kamu vicdanını uyandırdı.

Fotoğraf, yıllar içerisinde savaş karşıtlığının sembolü haline gelirken bu yıl ocakta yayımlanan "The Stringer" adlı belgesel filmi, "dünyanın en ünlü savaş fotoğraflarından birini" çekenin gerçekten Ut olup olmadığına dair tartışmaları alevlendirdi.

Fotoğrafı Ut'un çekmediğine yönelik analizler sunan belgesel filmi, karenin gerçek sahibinin aslında Vietnam asıllı Associated Press (AP) serbest foto muhabiri Nguyen Thanh Nghe olduğunu öne sürdü.

Tartışmalar üzerine ayrı ayrı soruşturma yürüten AP ve WPP ise fotoğrafın sahibinin kim olduğuna dair soru işaretlerini gideremedi.

AP'ye göre sadece Nguyen, fotoğrafın sahibinin Ut olmadığını savunuyor

AP'nin bu ay yayımlanan raporunda, görsel analizlerin yanı sıra karenin yakalandığı an orada bulunan kişilerle yapılan demeçlere yer verildi.

Fotoğrafı çekenin Ut olmadığını savunan tek kişinin Nguyen olduğu belirtilen raporda, Ut'un fotoğrafı çektiğine ya da çekmediğine dair kesin kanıt bulunmadığı açıklandı.

Raporda, kanıtlar yetersiz olduğu için AP'nin, fotoğrafın Ut'a ait olduğunu kabul etmeye sürdüreceği belirtildi.

WPP'ye göre fotoğrafın gerçek sahibini belirleyecek yeterli delil yok

WPP'nin, fotoğrafın gerçek sahibine ilişkin açıklamasında hem belgeselden hem de AP'nin soruşturmasından elde edilen bulguların incelendiği kaydedildi.

Fotoğrafın gerçek sahibine karar vermek için yeterli delil bulunmadığı ifade edilen açıklamada, "Fotoğraf genellikle Nick Ut'a atfedilse de eldeki kanıtlar, fotoğrafı Nguyen Thanh Nghe'in çekmiş olabileceğine yönelik güçlü bir olasılığa işaret ediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, karenin yakalandığı an sahada daha uygun bir açıda bulunan Huynh Cong Phuc adlı üçüncü bir kişinin de fotoğrafı çekmiş olabileceğine yönelik ihtimaller bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Görselin gerçek sahibinin asla belirlenememesinin ihtimaller dahilinde olduğu belirtilen açıklamada, WPP, "Savaşın Terörü" fotoğrafının Nick Ut'a ait olduğuna yönelik kabulünü askıya aldığını bildirdi.