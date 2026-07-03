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Nanjing-İstanbul Şehir Medeniyeti Diyaloğu İstanbul'da Düzenlendi

Nanjing-İstanbul Şehir Medeniyeti Diyaloğu İstanbul'da Düzenlendi
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Nanjing-İstanbul Şehir Medeniyeti Diyaloğu, İstanbul'da 'Nehir ve Deniz Bağlantıları, İpek Yolu Üzerindeki Yoldaşlar' temasıyla düzenlendi. Etkinlikte kültürel miras, edebiyat ve medeniyetler arası etkileşim ele alındı.

İSTANBUL, 3 Temmuz (Xinhua) -- Nanjing- İstanbul Şehir Medeniyeti Diyaloğu, perşembe günü İstanbul'da "Nehir ve Deniz Bağlantıları, İpek Yolu Üzerindeki Yoldaşlar" temasıyla düzenlendi. Edebiyat, kültürel miras ve medeniyetler arası etkileşimi teşvik etmeyi amaçlayan etkinlik, Çin ve Türkiye'den hükümet yetkilileri, kültür uzmanları, akademisyenler ve yazarları bir araya getirdi.

Nanjing Belediyesi Enformasyon Ofisi'nin ev sahipliği yaptığı etkinlik, Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, Çin'in Ankara Büyükelçiliği ve Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu tarafından ortaklaşa düzenlendi. Etkinliğe kültür, yayıncılık, edebiyat ve medya sektörlerinden 100'den fazla kişi katıldı.

Etkinlikte Çinli ve Türk uzmanlar, Yangtze Nehri kültürü, tarihi kentlerin restorasyonu, kültürel mirasın yeniden canlandırılması ve kültürel mirasın korunmasında dijital teknolojilerin kullanımı gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında işbirliğini derinleştirmeyi ve iki tarihi kent arasında etkileşim için bir platform oluşturmayı amaçlayan etkinlikte, gençleri kültürel mirasın korunmasına katkı sunmaya teşvik etmek amacıyla 2026 "Asla Yok Olmayan Miras" başlıklı küresel yaratıcılar yarışması ile 2026 Çin-Türkiye "Qiangjing Geleceği" uygulama kampı olmak üzere iki inisiyatif de katılımcılara tanıtıldı.

Gün içerisinde "Yangtze Nehri'nden Haliç'e: Çin-Türkiye Edebiyat Değişimi ve Diyaloğu" temasıyla düzenlenen Çin-Türkiye edebiyat diyaloğu kapsamında da şiir dinletileri, konuşmalar, yuvarlak masa söyleşileri ve proje tanıtımları gerçekleştirildi. Her iki ülkeden yazar, şair, sinolog ve yayıncılar ayrıca karşılıklı konuk yazar programının başlatıldığını, Çin-Türkiye Şiir Atölyesi'nin kurulduğunu ve edebi çeviri ile yayıncılık alanlarında işbirliği yapılacağını duyurdu.

Kaynak: Xinhua
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