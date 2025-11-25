Haberler

Namibyalı Yerel Yönetim Üyesi Adolf Hitler Uunona, Yeniden Aday Olacağını Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Namibya'nın Ompundja bölgesinde görev yapan Adolf Hitler Uunona, 26 Kasım'daki yerel seçimlerde yeniden aday olacağını duyurdu. Uunona, SWAPO partisinin uzun süreli temsilcisi olarak 2004'ten beri bölgeyi temsil ediyor ve geçmişte ismi dolayısıyla dikkat çekmişti.

Namibya'nın kuzeyindeki Ompundja bölgesinde yerel yönetim meclisinde görev yapan Adolf Hitler Uunona, yerel seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı.

Namibya'nın iktidardaki Güney Batı Afrika Halkları Örgütü (SWAPO) partisinin uzun süreli temsilcisi olan Uunona, 2004'ten bu yana Ompundja bölge temsilciliğini yürütüyor.

Son seçimde oyların yaklaşık yüzde 85'ini alarak koltuğunu koruyan Uunona, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, 26 Kasım'daki yerel seçimde beşinci dönem için aday olduğunu doğruladı.

Uunona, 2020'de verdiği röportajda babasının ona diktatörün adını verdiğini ancak "muhtemelen Adolf Hitler'in ne anlama geldiğini bile bilmediğini" söyledi.

Hitler adını sadece resmi belgelerde ve oy pusulalarında kullandığını aktaran Uunona, çocukken adının kendisi için normal olduğunu fakat büyüdükçe Hitler, gerçeğini öğrendiğini kaydetti.

Namibya'nın bağımsızlığını kazandığı 21 Mart 1990'dan bu yana iktidarda olan SWAPO partisi, Güney Afrika apartheid rejimine karşı verilen mücadeledeki eski bir kurtuluş hareketi olarak biliniyor. Parti, bağımsızlık sonrası düzenlenen tüm ulusal seçimleri kazandı. Uunona, uzun yıllardır parti üyesi olarak görev yapıyor.

SWAPO partisinin mücadelesi, Namibya'nın sert sömürge geçmişinin gölgesinde şekillendi.

20. yüzyılın ilk soykırımı olarak nitelendirilen, Almanya'nın 1904-1908 yıllarında işlediği katliam neticesinde, Hererolar nüfuslarının en az yüzde 70'ini, Namalar ise nüfuslarının en az yüzde 50'sini yitirdi.

Almanya, 2018'de soykırım sırasında öldürülen 25 kişinin kafataslarını Namibya'ya iade etti. Berlin hükümeti, 2021'de söz konusu dönemde işlenen suçları soykırım olarak tanıdığını açıklarken tazminat ödemeyi kabul etmedi, bunun yerine ülkede 30 yıl boyunca yaklaşık 1,3 milyar dolarlık kalkınma projelerine kaynak ayırmayı taahhüt etti.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.