Nallıhan'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı

Nallıhan'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralıların durumu hakkında bilgi verildi.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Nallıhan -Mudurnu Karayolu Dodandere Köyü yol ayrımında meydana geldi. Mudurnu istikametinden Nallıhan'a seyir halinde olan Z.T. yönetimindeki 41 AHM 075 plakalı otomobil, Doğandere Köyü istikametine dönüş yapmaya çalışan R.S. yönetimindeki 06 NDH 46 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü Z.T., A.Y.O, A.F.O. ve A.D. ile kamyonet sürücüsü R.S ve araçta bulunan H.S. yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Z.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken araçta bulunan ve çocuk oldukları öğrenilen 3 kişi ile kamyonette bulunan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu ve Nallıhan Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Müteahhit kendisini ihbar etti, koca bina dakikalar içinde yıkıldı

Müteahhit kendisini ihbar etti, koca bina dakikalar içinde yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.