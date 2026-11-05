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Nallıhan'da kadın girişimcilere kooperatifçilik eğitimi Kaymakamlıkça başlatıldı

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Nallıhan'da kadın girişimcilere kooperatifçilik eğitimi Kaymakamlıkça başlatıldı
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Nallıhan'da kadın girişimciler için Kaymakamlık öncülüğünde kooperatifçilik eğitimi düzenlendi. Ankara Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Kırsal İşletmeler Teknik Destek Programı kapsamındaki iki günlük eğitimde sürdürülebilir kooperatifçilik ve hijyen anlatıldı.

Nallıhan ilçesinde, kadın girişimcilerin kooperatifçilik alanında güçlendirilmesi amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Kaymakamlık öncülüğünde, Ankara Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Kırsal İşletmeler Teknik Destek Programı kapsamında yürütülen "Kadın Emeğinden Güçlü Markaya Sürdürülebilir Kooperatifçilik" projesi çerçevesindeki eğitim, Nallıhan ADEM Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa, Kaymakam Semih Doğanoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Ünal, kadın girişimciler ve vatandaşlar katıldı.

Eğitimde Prof. Dr. Mehmet Kemal Küçükersan ve Prof. Dr. Nevzat Artık tarafından sürdürülebilir kooperatifçilik ve kadın emeğinin güçlendirilmesi konularında bilgi verildi.

İki gün sürecek eğitim programında Prof. Dr. Nevzat Artık, kadın girişimcilere hijyen konusunda da bilgilendirmede bulundu.

Nallıhan Kuş Cenneti Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülen proje kapsamında, kadın girişimcilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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