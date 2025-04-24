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Nallıhan'da Çocuklardan Oluşan Mehteran Takımı Kuruldu

Nallıhan'da Çocuklardan Oluşan Mehteran Takımı Kuruldu
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilk gösterisini gerçekleştiren mehteran takımında buluştular. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik, takımın kurulmasındaki amaçlarını ve destek verenlere teşekkür etti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan mehteran takımı kuruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik, yaptığı açıklamada, çocuklardan oluşan mehteran takımının dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda stadyumda ilk gösterisini sunduğunu belirtti.

Tetik, "Tarihimizi ve kültürümüzü yaşatmak, çocuklarımıza miras bırakmak için güzel bir mehteran takımı kurduk. Bize bu konuda destek veren Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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