Haberler

Nallıhan'da 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu programı düzenlendi

Nallıhan'da 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Nallıhan'da düzenlenen 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu etkinliğinde öğrenciler şarkı ve gösteriler sundu. İlçe Müftüsü Aydın, programın çocukların manevi gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler şarkı seslendirdi, gösteriler sundu.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Selahattin Aydın, öğrencilerin performanslarının aileler için hem gurur hem de duygu dolu anlara vesile olduğunu söyledi.

Bu anlamlı programın geleceğin teminatı olan çocukların manevi gelişimine katkı sağlayacağını belirten Aydın, katılımcılara teşekkür etti.

Programa Kaymakam Semih Doğanoğlu ve Belediye Başkanı Ertunç Güngör katıldı.

Kaynak: AA / Taner Demir
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu
Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Trafodan alevler yükseldi: Ekipler sefer oldu

Kapalıçarşı'da korkutan yangın!
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var

7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var