Nallıhan'da 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu programı düzenlendi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler şarkı seslendirdi, gösteriler sundu.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Selahattin Aydın, öğrencilerin performanslarının aileler için hem gurur hem de duygu dolu anlara vesile olduğunu söyledi.

Bu anlamlı programın geleceğin teminatı olan çocukların manevi gelişimine katkı sağlayacağını belirten Aydın, katılımcılara teşekkür etti.

Programa Kaymakam Semih Doğanoğlu ve Belediye Başkanı Ertunç Güngör katıldı.