Nakliyeci Kamyonetten Düşerek Ağır Yaralandı

GAZİANTEP'te nakliyecilik yapan Mehmet Kılıç (43), kamyonetten çözmeye çalıştığı halatın kopması sonucu aracın yanındaki 5 metre derinliğindeki merdiven boşluğuna düşüp ağır yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Ağustos'ta, Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Nakliyecilik yapan Mehmet Kılıç, kamyonetiyle bir iş yerine malzeme getirdi. Kamyoneti park eden Mehmet Kılıç, malzemeleri indirirken, çözmeye çalıştığı halatın kopmasıyla yandaki merdiven boşluğuna düştü. Kılıç'ın 5 metre derinliğe düştüğünü görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan Kılıç'ı, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kılıç'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Kadir GÜNEŞ Kamera: -GAZİANTEP- DHA