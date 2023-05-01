Nakliyat İş Sendikası 1 Mayıs'ı Kazancı Yokuşu'nda andı

Nakliyat İş Sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı ve Kazancı Yokuşu'nda katledilen işçileri andı. Sendika Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, 1 Mayıs'ın tarihinden ve ortaya çıkış amacından bahsederek, işçi sınıfının para babalarına, kapitalizme karşı mücadelesinin adı olduğunu belirtti.

SİNEM NAZLI DEMİR/EDDA SÖNMEZ

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Nakliyat İş Sendikası, 1 Mayıs 1977'de katledilen işçileri Kazancı Yokuşu'nda andı, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolasıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, 1 Mayıs'ın Maltepe'ye hapsedilemeyeceğini belirterek, verecekleri mücadele sonucu Taksim'in yeniden işçilere açılacağını söyledi.

Nakliyat İş Sendikası, 1 Mayın Emek ve Dayanışma Günü'nde bir kortej oluşturarak Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yürüdü. Anıta çelenk koyan Sendika Başkanı Küçükosmanoğlu, burada yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ın tarihinden ve ortaya çıkış amacından bahsederek "1 Mayıs, para babaları düzenine karşı, isyandan ve mücadeleden doğmuştur. İşçilerin talebi, daha insanca bir yaşam için, 8 saatlik iş günü için, insanca yaşayabilecek bir ücret ve çalışma koşulları için mücadeleden doğmuştur" dedi.

Tüm dünyada 137 yıldır f Mayıs'ın bir mücadele günü olarak kutlandığını söyleyen Küçükosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZ İŞ CİNAYETLERİNDE YAŞAMINI YİTİRİYOR: Sürekli bir yoksullaşma var. 1 Mayıs, giderek bu yoksullaşmaya karşı, mücadelenin adıdır. İşçi sınıfının en önemli konularından bir tanesi sarı sendikacılığa karşı mücadeledir. İşçi sınıfının iş cinayetlerine karşı mücadelesidir. Geçtiğimiz günlerde Amasra'daki 43 madencinin katledilmesi cinayetiyle ilgili dava görülürken bir tane avukat müsveddesi şunu söyleme cesareti gösteriyor. 'İyi ki ölmüşler' diyor. Ama orada, o yargılama yapılırken ne yazık ki sendikalar yok. Bu da kendi sendikamıza da bir nevi öz eleştiridir. İşçi kardeşlerimiz iş cinayetlerinde yaşamlarını yitiriyor.

KAPİTALİZME KARŞI MÜCADELENİN ADIDIR 1 MAYIS: 1 Mayıs aynı zamanda ülkemize yönelik birtakım emperyalist planlara karşı kendi vatanımıza, Kurtuluş Savaşı'nın kazanımlarına sahip çıkma günüdür. Dünya Bankası'na, onun savaş örgütü NATO'suna karşı mücadele günüdür.

Bir diğer önemli konu da biz bugün buradayız. Taksim'e sahip çıkma iradesini gösteriyoruz. Mücadelenin adıdır 1 Mayıs. Başta işçi sınıfının para babalarına karşı, kapitalizme karşı direnişin adıdır. Yoksa bir etkinlik düşüncesiyle Maltepe'ye 1 Mayıs'lar hapsedilemez."

Açıklamadan sonra heyet, "İşçilerin birliği, sermayeyi yenecek", "Katil ABD ülkemizden defol" ve "1 Mayıs şehitleri ölümsüzdür" sloganlarıyla Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Alana katledilenler adına karanfil bırakan Küçükosmanoğlu, "Arkadaşlarımız meydanda konuşmayı yaparken CIA ve kontrgerilla tezgahı sonucunda burada bir katliam yaşandı. 34 tane işçi ve emekçi katledildi" diyerek heyeti 1 dakikalık saygı duruşuna çağırdı. Küçükosmanoğlu, bir kez daha Taksim'in geçmişte verilen mücadelelerle nasıl işçilere açıldıysa, verilecek mücadeleyle yeniden kazanılacağını söyledi.