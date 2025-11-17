Naim Süleymanoğlu'nun Evi Müzeye Dönüştürüldü

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'ın Kırcaali iline bağlı Mestanlı ilçesindeki evinin aslına uygun restore edilerek müzeye dönüştürüldüğünü ve açılışının yarın yapılacağını duyurdu.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk spor tarihinin büyük efsanesi Naim Süleymanoğlu'nun Mestanlı'daki evini müzeye dönüştürdük. Merhum milli sporcumuzun Bulgaristan'da büyüdüğü evin kapılarını bir anı evi olarak yarın yeniden aralıyoruz. Cep Herkülü'nün evi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) titiz çalışmasıyla bir hafıza mekanına dönüştü. O'nun mücadelesi ve azmi artık burada yaşayacak. Bu anlamlı adımın hem Naim Süleymanoğlu'nun hatırasını yaşatacağına, hem de gelecek kuşaklara ilham vereceğine yürekten inanıyorum" dedi.

ÖZGÜN HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan açıklamaya göre, TİKA'nın 2021 yılında başlattığı projeyle 'Cep Herkülü'nün aile fertleri ve yakın çevreyle görüşülüp müze için kullanılabilecek kişisel eşyalar, ödüller, plaketler ve hatıralar titizlikle derlendi. Taş yapının özgün dokusu 2023 yılında başlayan kapsamlı tadilatla yeniden ortaya çıkarılıp kapı, pencere, döşeme ve tavanlar aslına uygun olarak yenilendi. Türkiye'de hazırlanan teşhir-tanzim unsurlarının montajıyla proje 2024'te tamamlandı. Mestanlı merkezinde toplam 104 metrekare kapalı alana ve 390 metrekare avluya sahip olan 2 katlı taş yapı, özgün haline getirildi ve anı evine dönüştürüldü. Müzenin alt katı Naim Süleymanoğlu'nun ailesiyle yaşadığı yılları yansıtan etnografik bir düzenlemeyle hazırlandı. Bu bölümde; Süleymanoğlu ailesinin orijinal eşyaları, annesi Hatice Hanım ile babası Süleyman Bey ve 3 çocuğun silikon heykelleri, dönemsel sedir, kilim, ocak ve mutfak ögeleriyle birlikte ahşap kapı, sandık, sepet ve köy yaşamına dair unsurlar yer aldı. Müzenin üst katındaki 2 ayrı oda, milli sporcunun spor hayatını 2 dönemde anlatacak. Bulgaristan adına kazandığı madalya ve belgeler, ilkokul çantası, haltere başladığı yıllara dair materyaller, kendi anlatımıyla hayat hikayesinin gösterildiği ekran ve minik ziyaretçiler için 'Oyuncak Naim' alanı Süleymanoğlu'nun Bulgaristan yıllarını yansıtacak. Türkiye'deki Naim ise silikon heykeli ve iltica sonrası kazandığı madalyalar, antrenmanlarda kullandığı halter, eşofman, tişört ve ayakkabı replika takımı, olimpiyat madalyası replikaları ile Devlet Üstün Hizmet Beratı ve olimpiyat belgeleriyle anlatılacak.

BAKANLAR ERSOY VE BAK AÇACAK

Bir dönemin acılarını, gururunu ve direncini duvarlarında taşıyan Mestanlı'daki evin kapıları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından açılacak. Aynı coğrafyada, Türkiye'nin katkılarıyla yükselen Kırcaali Merkez Camisi'nin açılışı ise Cep Herkülü'nün anı evi gibi yine Bakanlar Ersoy ve Bak'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Kırcaali Merkez Camii, aynı zamanda Bulgaristan'da külliyesi bulunan tek cami olma özelliği taşıyor.

NAİM SÜLEYMANOĞLU

Bulgaristan'ın Kırcaali ili Mestanlı ilçesinin Ahatlı köyünde 23 Ocak 1967'de doğan Naim Süleymanoğlu, haltere 1977 yılında başladı. Henüz 15 yaşındayken dünya gençler şampiyonasında 2 altın madalya kazanarak adını duyuran Süleymanoğlu; 1984, 1985 ve 1986 yıllarında 'Dünyada yılın haltercisi' seçildi ve üstün performansı nedeniyle 'Cep Herkülü' lakabıyla anılmaya başlandı. Türkiye'ye 1986 yılında iltica ederek, Türk vatandaşlığına geçen Süleymanoğlu, 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda 'Dünyanın en iyi sporcusu' seçildi. Türkiye ve Bulgaristan adına toplam 9 dünya şampiyonluğu olan ve 6 olimpiyat rekoru kıran milli sporcu, kariyeri boyunca 46 dünya rekoruna imza attı. Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017'de İstanbul'da vefat etti.