Nagehan Alçı'nın kendisi için kullandığı ifadeler, Fazıl Say'ı çıldırttı: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum

Ekrem İmamoğlu'nun Nagehan Alçı'yı gezisine davet edip kendisine röportaj vermesine, ünlü piyanist Fazıl Say tepki göstermişti. Alçı ise Say'a yanıt verip "Politik ve entelektüel açıdan bu kadar şuursuz bir insan. Başarılı bir piyanist olması ayrı, bu yazdıkları ortaokul seviyesinde trollerin yazdıklarıyla kıyaslanabilir." dedi. Tartışma bu ifadelerle daha da alevlenirken Say son paylaşımında, "Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı. Ekrem'i de aday maday yaptırtmıyorum" dedi.

Geçtiğimiz aylarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir grup gazeteci ile birlikte Karadeniz turuna çıkmıştı. İmamoğlu'nun yanında Nagehan Alçı'nın bulunması ise kendi çevresindeki isimler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. İBB Başkanı'nın bu eleştirilere "Vız gelir tırıs gider" şeklinde yanıt vermesi ise tartışmaları daha da alevlendirmişti. Ünlü piyanist Fazıl Say ise İmamoğlu'na tepki göstererek, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak hesap verme durumu yaşattı bana. Ben de mağdur edildim kusura bakmasın. Dolayısıyla toplumlardan af diliyorum" demişti.

"ASLA ADAY FALAN GÖSTERİLMEMELİ"

Ekrem İmamoğlu ise bu olaylardan sonra, tepkileri üzerine çekmesine neden olan Nagehan Alçı'ya röportaj verdi. Bu gelişme üzerine Fazıl Say yeniden İmamoğlu'nu hedef aldı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Say, "Aday falan asla göstermemeli. CHP, alay mı ediliyor bizlerle? Kimin üstüne yürümek bu? Onu avucunda taşıyan, koruyan, İstanbul'u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere de kurumlara da partilere de resmen saygısızlık bu." dedi.

ALÇI, KÖŞE YAZISINDA SAY'A YÜKLENDİ

Gazeteci Nagehan Alçı ise köşe yazısında Fazıl Say'a yanıt verdi. Alçı, "Maalesef Fazıl Say, İmamoğlu ile yaptığımız Karadeniz seyahatinden beri kontrolsüz ve agresif tavırlarına devam ediyor. Beni bahane ederek sürekli İmamoğlu'na saldırıyor. Fazıl Say politik ve entelektüel açıdan bu kadar şuursuz bir insan. Başarılı bir piyanist olması ayrı, bu yazdıkları ancak ortaokul seviyesinde trollerin yazdıklarıyla kıyaslanabilir." dedi. Alçı ayrıca Say'ın geçmiş dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verdiği kareyi paylaşarak muhalifliğini sorguladı.

SAY: EKREM'İ ADAY MADAY YAPTIRTMIYORUM

Yazıyı sosyal medya hesabından alıntılayan Say ise tepkisini çok sert sözlerle dile getirdi. Say'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Yok röportajdı, yok otobüstü. Geç bunları. Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı. 15 yıldır apaydınlık insanların hayatına kastettin "algı" yöntemiyle! Ekrem'i de aday maday yaptırtmıyorum! Bu yüzden! Ayrıca Erdoğan da konserime geldi. Dinledi. Tebrik etti. Nokta!"