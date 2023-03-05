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Naci Görür: Depremle ilgili projelerinden tatmin olmadığınız hiçbir partiye oy vermeyin

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Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünkü partilerin ülke çapında kentlerimizin enkaza dönüşmeyip insanlarımızın göçük altında kalıp ölmeyeceği, 'deprem dirençli kentler' kuracağız vaadini verip vermeyeceklerini, inandırıcı projelerinin ve ekiplerinin olup olmadığını görmedikçe, tatmin olmadıkça o partilere asla oy vermeyiniz. Bu kıstasa göre parti tercihinizi değiştiriniz" ifadelerini kullandı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından seçim ve deprem konusunda değerlendirmelerde bulundu. Görür 'Önemli bir uyarı' ifadeleriyle yaptığı paylaşımlarda şunları belirtti; "Hatırlarsanız, birçok yazışma ve TV konuşmasında ben halk olarak biz siyasetten depremde can güvenliğimizi talep etmediğimizi, birçok seçimin gelip geçmesine rağmen bunu yapmadığımızı, depremde ölmek istemiyoruz diye hiçbir mitingde pankart açmadığımızı söyleyip durdum.

"ŞİMDİ SINAV ZAMANI"

Hatta depremin siyaset üstü bir konu olduğunu da hatırlatarak şu öğüdü verdim: 'Sizin ve çocuklarınızın depremde can güvenliğini hedefleyen plan ve projesi olmayan hiçbir partiye oy vermeyin' dedim. Bunu 6 Şubat depremlerinden çok önceden söyleye geldim. 'EYT'liler kadar bile olamadık' dedim. Şimdi sınav zamanı.

"BU KISTASA GÖRE PARTİ TERCİHİNİZİ DEĞİŞTİRİNİZ"

Bugünkü depremlerin enkazı henüz daha ortada ve canlarımızın acısı yüreklerimizde. 2 ay sonra büyük seçim var. Bugünkü partilerin ülke çapında kentlerimizin enkaza dönüşmeyip insanlarımızın göçük altında kalıp ölmeyeceği 'deprem dirençli kentler' kuracağız vaadini verip vermeyeceklerini, bunun için ne kadar inançlı ve hazır olduklarını, inandırıcı projelerinin ve ekiplerinin olup olmadığını görmedikçe, tatmin olmadıkça o partilere asla oy vermeyiniz. Bu kıstasa göre parti tercihinizi değiştiriniz. Aksi halde deprem bölgesinde ölen ve acı çeken tüm canlarımızın vebali bizim üzerimizde olacak ve er geç aynı afetle biz de yüzleşeceğiz. Sevgiyle."

Naci Görür: Depremle ilgili projelerinden tatmin olmadığınız hiçbir partiye oy vermeyin

Naci Görür: Depremle ilgili projelerinden tatmin olmadığınız hiçbir partiye oy vermeyin

Naci Görür: Depremle ilgili projelerinden tatmin olmadığınız hiçbir partiye oy vermeyin

Naci Görür: Depremle ilgili projelerinden tatmin olmadığınız hiçbir partiye oy vermeyin

Naci Görür: Depremle ilgili projelerinden tatmin olmadığınız hiçbir partiye oy vermeyin

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Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Naci Görür Deprem Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Kara Yel:

Sen herhalde bu dünyada değil bu ülkede değil yorumlarınızıda yurt dışından yapıyorsunuz birileri gibi ben söyleyim afet bölgesinde 136 bin bina yapıldı evet hepside sağlam hiçbir hasarı yok zaten mevcut yapan irade biliniyor galiba siyasete gireceksiniz

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mahalle sakini:

Bir tarafta kentsel dönüşüm projesiyle milyonlarca ev yapan Ak parti bir tarafta davalarla bu evleri durdurmaya çalışan chp söze gerek bile yok bu bir akıl meselesi.

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Mehmet :

Bir sen eksiktin, 5 li masaya çok uygun bir Cumhurbaşkanı adayı olursun.

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