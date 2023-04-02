Naci Görür'den Kastamonu depremi sonrası dikkat çeken açıklama: KAF büyük ölçüde kırılmış

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem şehirde büyük korku yaratırken, vatandaşların geceyi sokakta geçirdiği depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat bir paylaşım geldi. Görür, "Arkadaşlar, Kastamonu Kızıleller/İhsangazi'de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF zonunda, o yörelerde KAF büyük ölçüde kırılmış ve enerji boşaltmış olduğu için telaş yok, sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, saat 00.24'de, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 11.83 kilometre derinliğinde yaşandı.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Depremin ardından il merkezinde panik yaşayan vatandaşlar soluğu dışarıda alırken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Kastamonu'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama geldi.

"TELAŞ YOK, SEVGİYLE"

"Telaş yok" diyen Prof. Dr. Görür Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Arkadaşlar, Kastamonu Kızıleller/İhsangazi'de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF zonunda, o yörelerde KAF büyük ölçüde kırılmış ve enerji boşaltmış olduğu için telaş yok, sevgiyle."