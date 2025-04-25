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Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi

Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi
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İstanbul'daki 6.2 depremin ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, "Aziz milletimle dertleşme" notuyla 6 maddelik bir değerlendirmede bulundu. Görür'ün sıraladığı maddeler arasında "Bu son 23 Nisan depremleri İstanbul Depremini daha da öne çekti" ve "Bilim insanlarına saygılı olalım ve bilimin tarafında duralım" gibi ifadeler yer aldı.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentte yaşayanları hayli korkuturken bilim insanları da süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremiyle ilgili yaşanan tartışmalara noktayı koymak adına X hesabından "Aziz Milletimle Dertleşme" başlıklı bir uyarı listesi yayımladı.

Görür, 6 maddelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

1 - İstanbul depremi olacak (Marmara Depremi).

2 - Bu son 23 Nisan depremleri İstanbul Depremini daha da öne çekti.

3 - Millet olarak fay ve deprem olcak mı olmayacak mı konuşmayalım.

4 - Bizim için önemli olan DEPREM DİRENÇİ kentler yaratmaktır. Depremleri minimum hasarla atlatalım. İnsanlarımız ölmesin.

5 - Bilim insanlarına saygılı olalım ve bilimin tarafında duralım.

6 - Bir bilim insanı evrensel nitelikli araştırma yapan, veri toplayan, veriye göre sonuca varan, vardığı sonuçlar uluslararası konferanslarda sunan ve uluslararası dergilerde yayınlayan insandır. Sanıldığı gibi her titir taşıyan bilim adamı değildir.

Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlkurt:

Hocam, haklisin...Cok cahil var, cehaletle Savas zor

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Haber YorumlarıAy kural:

Birinci maddeye bakalım deprem hemen olmayacak...Yirmi beş yada otuz yılı bulacak. İstanbul depremi diye bir deprem yok. Vatandaşı panikletmeyelim. Kırılmayan fay var ancak etkisi büyük olmayacak.

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

hocamıza katılıyorum ! deprem bitmez bugün olmazsa 40 sene sonra olur gene olur ! İstanbul değil tüm Türkiye mimaride , şehir planlamasında devrime ihtiyacı var bütün evler birbirine benziyor hepsi çirkin çürük bakımsız ! insanları anafoluya yaymak gerek fabrikalar taşınsın 40-50 yıllık plan yapılsın tüm partiler bu çalıştayda yer alsın kim gelirse gelsin buna uygulasın !!!

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