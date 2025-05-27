Nablus'ta İsrail Ordusu'nun Baskınında 4 Filistinli Yaralandı

Nablus'ta İsrail Ordusu'nun Baskınında 4 Filistinli Yaralandı
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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 4 Filistinli yaralandı. Baskında biri göğsünden, 3 kişi ise plastik mermi ile yaralanırken, göz yaşartıcı gaz nedeniyle 15 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenlediği baskında 4 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus kentinin orta kesimindeki baskınında biri göğsünden gerçek mermiyle, 3 kişi ise plastik mermiyle yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerlerinin baskında kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle 15 Filistinli boğulma tehlikesi yaşadı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas, Nablus, Cenin, Tulkerim, Kalkilya, Ramallah, El-Halil ve Beytullahim kentlerine baskın düzenlemişti.

İsrail askeri araçlarının Nablus kentine girmesi nedeniyle Filistinlilerle İsrail askerleri arasında arbede yaşanmıştı. İsrail askerleri Filistinlilere karşı gerçek ve plastik merminin yanı sıra gaz bombası kullanmıştı.

İsrail askerlerinin, Eriha kentine düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, yaklaşık 17 bin kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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