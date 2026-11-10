Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Nablus'ta İsrail ateşine hedef olan 14 yaşındaki Filistinli çocuk yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nablus'ta İsrail ateşine hedef olan 14 yaşındaki Filistinli çocuk yaşamını yitirdi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail güçleri Nablus'un kuzeybatısındaki Burka kasabasında 14 yaşındaki Filistinli çocuğu vurdu ve çocuk öldü. Bakanlık cansız bedenin alıkonduğunu duyurdu; Filistin Kızılayı ise baskında 17 ve 19 yaşındaki iki kişinin yaralandığını bildirdi.

RAMALLAH, 10 Kasım (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Sivil İşler Bakanlığı, Nablus'un kuzeybatısındaki Burka kasabasında 14 yaşındaki Moataz Daghlas'ın İsrail güçleri tarafından vurulduğunu belirtti.

Bakanlık, İsrail güçlerinin çocuğun cansız bedenini alıkoyduğunu da bildirdi.

Filistin Kızılayı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin kasabaya baskın düzenleyerek Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtığını, 17 yaşındaki bir çocuğun ve 19 yaşındaki bir gencin yaralandığını bildirmişti. Açıklamada, her iki yaralının da hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, bu yılın başından bu yana İsrail güçleri ve yerleşimcilerin saldırılarında 70'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi

Siz misiniz çetecilik oynayan! Türk polisi adamı böyle rezil eder
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor

Ve bomba patladı! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı

İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı
Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik12

Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik
Kongo'da cepheden kaçan 66 askere idam cezası

66 askere idam cezası! Suçlama hayli vahim
Ünlü isimlerden Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde anlamlı paylaşımlar

Ünlüler Atamızı andı, mesaj ortak: Fikirler ölmez!
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber13

Kötü haber geldi! Galatasaray'a çifte şok

Beşiktaş'ın yıldızı Vlahovic'e Sırbistan'da büyük tepki

Ne yaptın sen Vlahovic? Başı büyük dertte

Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena babasının izinden gidiyor

Babası dünyaca ünlü! Oğlu da aynı yolda ilerliyor