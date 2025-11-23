Myanmar, Japonya'nın Taiwan Açıklamalarını Kınadı

YANGON, 23 Kasım (Xinhua) -- Myanmar Savunma ve Güvenlik Konseyi Enformasyon Başkanı Zaw Min Tun, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Taiwan ile ilgili son açıklamalarını kınadı ve Myanmar'ın her zaman tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kaldığını yineledi.

Zaw Min Tun, Xinhua ile söyleşisinde, Takaiçi'nin açıklamalarının tarihten hiçbir ders alınmadığını, Japonya'nın Asya'da işlediği suçlar için ne pişmanlık ne de sorumluluk duyduğunu gösterdiğini ifade etti. Myanmar dahil Güneydoğu Asya ülkelerinin geçmişte Japon faşizminden derin şekilde zarar gördüğünü belirten yetkili, Japonya'da olası faşist eğilimlerin yeniden canlanmasını kesin şekilde kınadıklarını vurguladı.

Takaiçi'nin açıklamalarının tek Çin ilkesini ihlal ettiğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçleri cesaretlendirdiğini belirten Zaw Min Tun, Myanmar'ın her zaman tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kaldığını ve Taiwan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Zaw Min Tun, Taiwan'ın tamamen Çin'in iç meselesi olduğunu ve ülkesinin herhangi bir dış müdahaleye karşı olduğunu ifade etti.