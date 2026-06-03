Myanmar Dışişleri Bakanı, 4-6 Haziran'da Çin'i Ziyaret Edecek
Myanmar Dışişleri Bakanı Tin Maung Swe, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine 4-6 Haziran'da Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.
BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Myanmar Dışişleri Bakanı Tin Maung Swe, 4-6 Haziran tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua