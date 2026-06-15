Haberler

Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing, Çin'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in davetiyle 19 Haziran'a kadar sürecek resmi ziyaret için Beijing’e geldi.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing, Çin'in başkenti Beijing'de, 15 Haziran 2026.

Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 19 Haziran'a kadar sürecek resmi ziyaret kapsamında Çin'in başkenti Beijing'e geldi. (Fotoğraf: Dai Tianfang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak

CHP'de Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni savaş kapıda! İran anlaşması müttefikleri birbirine düşürdü

Yeni savaş kapıda! Bu ilk kez yaşanıyor
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi

Ve beklenen görüntü geldi

İngiltere Başbakanı Starmer: 16 yaş altındakiler için sosyal medya erişimini yasaklıyoruz

İngiltere'de 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanması yasaklandı
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu

Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan kocanın cezası belli oldu
Güvercinlerle ilgilenirken 2'nci kattan düştü; o anlar kamerada

Daha 12 yaşında! En büyük hobisi canından ediyordu

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi