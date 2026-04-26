Myanmar Devlet Başkanı Hlaing, Çin ile ilişkileri en önemli bağ olarak gördüğü mesajını verdi

Myanmar'da 2021'de askeri darbeyle idareye el koyan ve bu yılın başında yapılan seçimlerin ardından parlamento tarafından Devlet Başkanı seçilen Min Aung Hlaing, ülkesinin Çin ile ilişkileri en önemli ikili bağ olarak gördüğünü belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Myanmar Devlet Başkanı Hlaing, ülkesine ziyarette bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi kabul etti.

Hlaing, görüşmede Myanmar'ın, Çin ile ilişkileri en önemli ikili bağ olarak gördüğü, "tek Çin" ilkesine bağlı olduğu, Çin'in küresel girişimlerini desteklediği ve üst düzey temasları güçlendirmek istediği mesajını verdi.

Myanmar'daki yeni hükümetin, Çin ile kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirerek sürdürmeyi, Myanmar-Çin Ekonomik Koridoru'nun inşasını ilerletmeyi istediğini vurgulayan Hlaing, sınır bölgelerinde güvenliği ve istikrarı korumak üzere birlikte çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Hlaing, Myanmar'ın kendi toprakları içinde Çin'in çıkarlarına zarar veren hiçbir faaliyete izin vermeyeceğini, çevrim içi kumar, internet ve telefon dolandırıcılığı gibi sınır aşan suçlarla mücadeleyi sürdüreceğini, Myanmar'daki Çin kurumları ve projelerinde çalışan personelin güvenliğini sağlamak üzere somut tedbirler alacağını kaydetti.

Çin, Myanmar'ın ulusal barışı ve uzlaşmayı sağlamasını destekliyor

Çinli Bakan Vang da Myanmar'ın, ulusal egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumasını, kendi ulusal koşullarına uygun, halkının da desteklediği kalkınma yolunu izlemesini, ulusal barışı, uzlaşmayı ve toplumsal uyumu sağlamasını desteklediğini vurguladı.

Çin ile Myanmar arasında ortak geleceği paylaşan topluluğun inşasının, iki ülkenin kalkınma ve ulusal canlanmayı gerçekleştirme hedefleriyle ve halklarının yaşamsal çıkarlarıyla uyum içinde olduğuna işaret eden Vang, tarafların bu yolda ilerlemeyi sürdürmesini umduklarını dile getirdi.

Vang, Çin'in Myanmar'ın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile temaslarını artırmasını, örgütün diyalog ve işbirliği mekanizmalarına daha etkin katılımını destekleyeceğini bildirdi.

Çinli Bakan, ziyaretinde, darbenin ardından kurulan askeri cunta yönetiminde dışişleri bakanlığını yürüttükten sonra yeni kurulan hükümette de aynı görevi üstlenen Than Swe ile de bir araya geldi.

Vang, görüşmede Çin'in uluslararası arenada Myanmar adına konuşmayı sürdüreceği mesajını verdi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine sebep oldu.

Myanmar'da 28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak toplam 339 sandalye elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.

Çin'in tutumu

Çin, Myanmar'daki askeri darbenin ardından cunta yönetimini kınamaktan kaçınmış, Myanmar'a yönelik yaptırımlar sonrası silah tedarik etmeyi sürdürmüştü.

Darbenin ardından cunta yönetiminin bağımlılığının giderek arttığı Çin, Singapur'u geride bırakarak Myanmar'ın en büyük ticari ortağı haline gelmişti.

Çin'in ülkedeki durum ne yönde değişirse değişsin Myanmar'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü destekleyeceği sözü, muhalefet tarafından cunta yönetimine "örtülü destek" olarak yorumlanmıştı.

Silahlı muhalif gruplar, darbenin ardından ülkedeki Çin'e ait fabrikaları ve inşaat projelerini hedef alan eylemlerde bulunmuştu.

Pekin yönetimi, ülkedeki siyasi istikrarsızlığın merkezi hükümet ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmaları da yoğunlaştırmasıyla sınır güvenliği tedbirlerini artırma yoluna giderken cunta yönetimi ile isyancı gruplar arasında zaman zaman arabulucu ve uzlaştırıcı rol de oynuyor.