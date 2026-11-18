Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing, ülkesinin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile ilişkilerini gözden geçireceğini açıkladı.

Hlaing, Parlamentoda yaptığı konuşmada, Filipinler'in ev sahipliğinde başkent Manila'da düzenlenen ASEAN 49. Liderler Zirvesi'nde Myanmar'ı hedef alan açıklamalara dair değerlendirmelerde bulundu.

Zirve sonrası yayımlanan bildiride, "Myanmar'ın ASEAN'daki temsilini yeniden sağlamak amacıyla ilerleme odaklı bir yaklaşım izleme konusunda anlaşıldığı" ifadesine değinen Hlaing, bunun birlik içindeki geniş bir mutabakatı değil, bazı liderlerin kişisel tutumunu yansıttığını savundu.

Hlaing, konuşmasında ASEAN üyesi ülkelerle ayrı ayrı görüşmeyi sürdüreceklerine işaret ederek, "Hükümetimiz, ASEAN ile ilişkilerimizi gözden geçirmeye karar verdi." dedi.

Birliğin 1967'de kurulmasından bu yana diğer üye ülkelerin de siyasi kriz, darbe ve seçim anlaşmazlığı yaşadığını vurgulayan Hlaing, "ASEAN hiçbir zaman başka bir üye ülkeye siyasi baskı uygulamadı veya onur kırıcı muamelede bulunmadı ancak bunu Myanmar'a yaptığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hlaing, hükümetinin beş yıllık görev süresi boyunca kalıcı barışın sağlanmasına yönelik barış konferansının şubatta düzenleneceğini de duyurdu.

ASEAN 49. Liderler Zirvesi'nin ardından yapılan açıklamada, Myanmar'ın birlik içindeki temsilinin yeniden sağlanması için "ilerleme odaklı bir yaklaşım izlenmesi" konusunda mutabık kalındığı bildirilmişti.

Söz konusu adımların paydaşların barışı ilerletecek somut çabalarına bağlı olacağına dikkati çekilen açıklamada, süreçte kaydedilecek ilerlemeye dair sorumluluğun büyük ölçüde Myanmar'ın mevcut yönetiminde olduğu ifade edilmişti.

Birlik ülkelerinin artan sivil kayıplar karşısında insani yardıma öncelik verdiği belirtilen açıklamada, diyalog ortamının kolaylaştırılması ve çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulunulmuştu.

Açıklamada ayrıca, Myanmar'ın siyasi geleceğinin "Myanmar liderliğinde ve Myanmar'ın kendi sahipliğinde" olması gerektiği vurgulanmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çi başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Myanmar'da 28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak toplam 339 sandalye elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.

Kaynak: AA