Myanmar'daki çatışmalar Bangladeş'te balıkçıları hedef aldı

Myanmar'da askeri yönetime bağlı orduyla çatışan silahlı gruplardan Budist Arakan Ordusunun, Bangladeş'in güneydoğusunda bir günde 26 Bangladeşli balıkçıyı kaçırdığı ileri sürüldü.

Bangladeş'te yayın yapan Daily Star gazetesinin haberine göre, ülkenin güneydoğusundaki Teknaf bölge yetkililerinden Şeyh İhsan Uddin, dün 12 balıkçının kaçırıldığını ifade etti.

Şeyh İhsan Uddin, bugün de 14 kişinin kaçırıldığına ilişkin bilgi aldıklarını belirterek, 24 saatte 26 Bangladeşli balıkçının kaçırıldığını kaydetti.

Teknaf'ta balıkçıların mensup olduğu Kayukkhali Tekne Sahipleri Derneğinin Başkanı Sajed Ahmed, Budist Arakan Ordusunun tekneleri ele geçirerek balıkçıları kaçırdığını bildirdi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına alarak 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. OHAL, süregelen çatışmalar gerekçe gösterilerek uzatılmıştı.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü, 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini söylemişti.

Myanmar'da askeri yönetim, 31 Temmuz'da, yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkede 4,5 yıldır süren OHAL'i sona erdirmişti.

Seçim Komisyonu, 18 Ağustos'ta, darbe sonrası ilk genel seçimlerin birinci aşamasının 28 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.