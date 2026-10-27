Myanmar'da Thadingyut Festivali, Yangon'daki pagodada mum yakılarak kutlandı

Myanmar'da Thadingyut Festivali, Yangon'daki pagodada mum yakılarak kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Myanmar'da Işık Festivali olarak da bilinen Thadingyut Festivali kutlandı. Yangon kentindeki Botahtaung Pagodası'nda bir araya gelen insanlar, Budist inanışına göre Buda'nın yeryüzüne dönüşünü simgeleyen festivalin dolunay günü dolayısıyla 26 Ekim 2026'da mum yaktı.
YANGON, 27 Ekim (Xinhua) -- Myanmar'da Işık Festivali olarak da bilinen ve Budist inanışına göre Buda'nın yeryüzüne dönüşünü simgeleyen Thadingyut Festivali kutlandı. Yangon kentindeki Botahtaung Pagodası adlı Budist tapınağında bir araya gelen insanlar, festivalin dolunay günü dolayısıyla mumlar yaktı, 26 Ekim 2026. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)
Kaynak: Xinhua