Haberler

Myanmar'da Askeri Yönetim, Tutuklular İçin Toplu Af Çıkardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Myanmar'da askeri yönetim, 28 Aralık'taki genel seçimler öncesinde 3 binin üzerinde tutuklu için toplu af çıkardığını duyurdu. Af, seçimlerde oy kullanılabilme gerekçesiyle alındı.

Myanmar'da askeri yönetimin, 28 Aralık'ta yapılacak genel seçimler öncesinde 3 binin üzerinde tutuklu için toplu af çıkardığı bildirildi.

Myanmar Devlet Televizyonunun (MRTV) haberine göre, ülkede seçimlere geçişi denetleyen "Devlet Güvenlik ve Barış Komisyonu" konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Ceza Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca yargılanan 3 bin 85 tutukluyu kapsayacak şekilde af çıkarılırken, aynı suçtan yargılanan 5 bin 580 kişiye yönelik devam eden davaların da kapatılacağı bildirildi.

Af kararının, 28 Aralık'ta yapılacak genel seçimlerde oy kullanabilme gerekçesiyle alındığı belirtilse de, tahliyelerin ne zaman başlayacağı açıklanmadı.

Öte yandan, af kapsamındaki maddenin "tahrik yasası" olarak bilindiği ve bu yasa uyarınca çok sayıda siyasi tutuklunun da yargılandığı aktarıldı.???????

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çi liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki etnik Çinli nüfusun yaşadığı Şan eyaletinde merkezi hükümet güçleriyle çatışan Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), 2024'te Çin sınırındaki önemli bir askeri garnizon olan Lashio şehrini ele geçirmişti.

MNDAA ile Myanmar hükümeti arasında, Çin'in Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'de Çin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından 18 Ocak'ta ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Myanmar, 29 Ekim'de darbe karşıtı silahlı gruplardan Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusunun (TNLA) da askeri yönetimle ateşkes anlaşması imzaladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tahliye

Böcek ailesini hayattan koparan faciada mahkemeden yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Partizan'da başantrenör Zeljko Obradovic istifa etti

Duyanlar şokta! Obradovic'ten sürpriz karar
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Partizan'da başantrenör Zeljko Obradovic istifa etti

Duyanlar şokta! Obradovic'ten sürpriz karar
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
'Tık' uğruna imza attıkları skandalın sonu karakolda bitti

'Tık' uğruna imza attıkları skandalın sonu karakolda bitti
Trafik boks ringine döndü! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu

Trafik boks ringine döndü! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Küçük çocuğu ölüm, teneffüste yakaladı
Görenleri şaşkına döndürdü! Karabük'te gökyüzü bir anda aydınlandı

Görenleri şaşkına çevirdi! O ilimizde gökyüzü bir anda aydınlandı
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.