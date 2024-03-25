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Myanmar'da askeri yönetim seçimleri sadece bazı bölgelerde düzenlemeyi planlıyor

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Myanmar'daki askeri yönetimin lideri Min Aung Hlaing, muhtemel seçimlerin ülkede sadece bazı bölgelerde düzenleneceğini belirtti.

Ülke basınının yayımladığı, General Hlaing'ın Rus haber ajansı Tass'a verdiği mülakata göre, cunta lideri, ülkede durumun barışçıl ve istikrarlı olması halinde sadece bazı bölgelerde seçim düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

General Hlaing, "Kanun kapsamındaki gibi ülke çapında seçimler düzenlenemese de uygun bölgelerde olduğu kadar seçim düzenlemeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Askeri yönetime karşı demokrasi taraftarları, ülkede gösteriler düzenlemeye başlamış, ordu göstericiler üzerine ateş açarak müdahalede bulunmuştu.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu binlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

Cunta, güvenliği gerekçe göstererek olağanüstü hali 6 ayda bir uzatmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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