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Myanmar'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Myanmar'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KUALA Myanmar'ın kuzeybatısında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

KUALA Myanmar'ın kuzeybatısında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Myanmar Meteoroloji ve Hidroloji Departmanı, Sagaing bölgesindeki Mawlaik kasabasının yaklaşık 34 kilometre kuzeydoğusunda ve 85 kilometre derinlikte 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından can kaybı ya da hasar bildirilmedi.

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Kaynak: AA / İdris Sülün - Güncel

Myanmar Deprem Güncel Haberler

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