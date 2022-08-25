Myanmar'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Güncel Haberler KUALA Myanmar'ın kuzeybatısında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. KUALA Myanmar'ın kuzeybatısında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Xinhua'nın haberine göre, Myanmar Meteoroloji ve Hidroloji Departmanı, Sagaing bölgesindeki Mawlaik kasabasının yaklaşık 34 kilometre kuzeydoğusunda ve 85 kilometre derinlikte 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından can kaybı ya da hasar bildirilmedi. Güncel Kaynak: AA / İdris Sülün Myanmar Deprem Güncel Haberler

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