Haberler

Myanmar 3 aydır cezaevinde tutulan ABD'li iş insanını sınır dışı etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Myanmar'da askeri yönetim, 3 aydır cezaevinde tutulan ABD'li iş insanı Adam Castillo'yu sınır dışı etti.

Myanmar'da askeri yönetim, 3 aydır cezaevinde tutulan ABD'li iş insanı Adam Castillo'yu sınır dışı etti.

Myanmar basınındaki habere göre, ABD'li iş insanı ve Myanmar Amerikan Ticaret Odasının eski Başkanı Castillo, Myanmar ile ABD arasındaki "dostane ve samimi ilişkiler" göz önünde bulundurularak başkent Nepido'dan uçakla ülke dışına gönderildi.

Yurt dışındaki ABD'li tutukluların serbest bırakılması için çalışan "Global Reach" isimli grubun Üst Yöneticisi (CEO) Mickey Bergman, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden bazı isimlerin de Castillo'nun serbest bırakılması için "arka planda sessizce çalıştığını" belirtti.

Castillo, Malezya'dan Myanmar'a döndüğü 11 Haziran'da havalimanında gözaltına alınmıştı. Myanmar Amerikan Ticaret Odasının "mali usulsüzlükle" suçladığı Castillo, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Castillo, hakkındaki söz konusu suçlamaları reddetmişti.

Myanmar makamları, Castillo'nun gözaltına alındığı dönemde yalnızca "bir suç ve dava bulunduğunu" açıklamış ancak suçlamalara ilişkin ayrıntı paylaşmamıştı.

Kaynak: AA
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti

Et ürünlerinin satışında kurallar sil baştan! O ifade artık yasak

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisinden kaçamadı
Herkes ekran başına! Avrupa Ligi'nde perde açılıyor

Herkes ekran başına! Bu gece ortalık yanacak

“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı
Akıl almaz doğum günü sürprizi: Bagajdan manken çıktı

Akıl almaz doğum günü sürprizi: Bagajdan manken çıktı
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü

Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Kadın polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım

Polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım