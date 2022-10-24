Müzisyeni, ikinci kez 'çiftetelli' müziği çalmayınca dövdüler (2)

'ORTAM GERİLİNCE SAHNEYİ TERK ETTİM'

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Esence Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde ikinci kez 'çiftetelli' müziği çalmasını isteyen grup tarafından dövülerek hastanelik edilen piyanist Özkan Süslerer, tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Evinde istirahat eden evli ve 3 çocuk babası Süslerer, 25 yıldır piyanist şantörlük yaptığını belirterek, "Olay geçtiğimiz cuma gece 00.30 sıralarında oldu. Yaklaşık 10 kişilik grup geldi. Benden çiftetelli istediler. 8-10 dakika ben çaldım. Çaldıktan sonra sıra sanatçıya geldi. Sanatçı o sıra masadaydı. Sanatçı masada olduğu zaman istek kabul edilmez, sanatçıya hitap etmek zorundayım. Grup çiftetelli bittiği zaman tekrar yanıma geldiler. 'Tekrar çiftetelli istiyoruz' dediler. Kısa süre sonra çalacağımı söyledim. Çalmayacağım demedim. Ama sanatçının masada isteği var. 'Onu çalayım ondan sonra' dedim. Bunlar da 'Çalacaksın' diye tutturdular. Küfür ve hakaret etmeye başladılar. Daha sonra beni bırakıp sanatçının masasına sataşmaya başladılar. Bende ortamın gerildiğini görünce sahneyi terk ettim" dedi.

Müzisyenlere yapılan saldırıları kınadığını söyleyen Süslerer, "Bana saldıranlardan şikayetçiyim. Daha ifade veremedim ama en kısa zamanda karakola giderek şikayetçi olacağım. Bana 10 kişi saldırdı, 3'ü gözaltına alınmış, jandarma ekipleri 7'sini arıyor" diye konuştu.